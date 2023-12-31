Умерла диктор программы «Время» Галина Зименкова

Она посвятила работе на ЦТ более 20 лет.



«Вела программу "Время", праздничные "Голубые огоньки", и еще многие другие популярные передачи, такие как "Подмосковные встречи" и "Пусть всегда будет солнце"», – говорится в сообщении.



По словам телеведущего Дмитрия Борисова, прощание с Галиной Зименковой состоится 2 января. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Коллега напомнил, что артистка умерла в одиночестве – ее единственный сын умер. Помогали подруги.



Зименкова является уроженкой Казани, где она окончила театральное училище и работала на радио. После переезда в Москву стала диктором Центрального телевидения СССР.





