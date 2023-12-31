Умерла диктор программы «Время» Галина Зименкова

На 83 году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения СССР, которая вела программы «Время» и «Голубой огонек» Галина Зименкова, сообщил Первый канал на своем сайте.

Умер один из создателей советского цветного телевидения

Она посвятила работе на ЦТ более 20 лет.

«Вела программу "Время", праздничные "Голубые огоньки", и еще многие другие популярные передачи, такие как "Подмосковные встречи" и "Пусть всегда будет солнце"», – говорится в сообщении.

По словам телеведущего Дмитрия Борисова, прощание с Галиной Зименковой состоится 2 января. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Коллега напомнил, что артистка умерла в одиночестве – ее единственный сын умер. Помогали подруги.

Зименкова является уроженкой Казани, где она окончила театральное училище и работала на радио. После переезда в Москву стала диктором Центрального телевидения СССР.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Первый КаналСмертьТелеведущий

Горячие новости

Все новости

партнеры