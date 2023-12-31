Умерла диктор программы «Время» Галина Зименкова
На 83 году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения СССР, которая вела программы «Время» и «Голубой огонек» Галина Зименкова, сообщил Первый канал на своем сайте.
Она посвятила работе на ЦТ более 20 лет.
«Вела программу "Время", праздничные "Голубые огоньки", и еще многие другие популярные передачи, такие как "Подмосковные встречи" и "Пусть всегда будет солнце"», – говорится в сообщении.
По словам телеведущего Дмитрия Борисова, прощание с Галиной Зименковой состоится 2 января. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Коллега напомнил, что артистка умерла в одиночестве – ее единственный сын умер. Помогали подруги.
Зименкова является уроженкой Казани, где она окончила театральное училище и работала на радио. После переезда в Москву стала диктором Центрального телевидения СССР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru