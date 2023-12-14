Умер один из создателей советского цветного телевидения

Родные ученого вызвали скорую в квартиру на Норильской улице в Москве рано утром. Медики по приезду лишь констатировали его смерть. Предварительно, Шендерович умер от острой сердечной недостаточности на фоне перенесенного коронавируса, который был диагностирован в конце ноября.

Он также долго время страдал от гипертонии и поражения сосудов мозга.

