Умер один из создателей советского цветного телевидения

В возрасте 96 лет умер один из создателей советского цветного телевидения Абрам Шендерович. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Родные ученого вызвали скорую в квартиру на Норильской улице в Москве рано утром. Медики по приезду лишь констатировали его смерть. Предварительно, Шендерович умер от острой сердечной недостаточности на фоне перенесенного коронавируса, который был диагностирован в конце ноября.

Он также долго время страдал от гипертонии и поражения сосудов мозга.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Кухтарев
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