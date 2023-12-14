Умер один из создателей советского цветного телевидения
14 декабря 202310:01
В возрасте 96 лет умер один из создателей советского цветного телевидения Абрам Шендерович. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Родные ученого вызвали скорую в квартиру на Норильской улице в Москве рано утром. Медики по приезду лишь констатировали его смерть. Предварительно, Шендерович умер от острой сердечной недостаточности на фоне перенесенного коронавируса, который был диагностирован в конце ноября.
Он также долго время страдал от гипертонии и поражения сосудов мозга.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru