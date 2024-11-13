Умер журналист и ресторатор Алексей Зимин

Алексей Зимин работал в издательском доме «Афиша», в разное время он был заместителем главного редактора журнала «Афиша», создателем проекта «Афиша Еда», главным редактором проекта «Афиша Мир». Кроме того Зимин вел кулинарное шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ, открывал в Москве кафе.

В 2015 году Зимин переехал в Великобританию, он жил в Лондоне, где открыл ресторанный и медиа-проект Zima.

Ранее сегодня газета New York Times сообщила о смерти знаменитого американского джазового барабанщика Роя Хейнса. Он умер на 100-м году жизни.



