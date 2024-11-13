Умер журналист и ресторатор Алексей Зимин
В Великобритании скончался журналист и ресторатор Алексей Зимин. Об этом сообщает издание «Афиша» со ссылкой на журналиста Романа Лошманова. Причины смерти в публикации не называются. Зимину было 52 года.
Алексей Зимин работал в издательском доме «Афиша», в разное время он был заместителем главного редактора журнала «Афиша», создателем проекта «Афиша Еда», главным редактором проекта «Афиша Мир». Кроме того Зимин вел кулинарное шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ, открывал в Москве кафе.
В 2015 году Зимин переехал в Великобританию, он жил в Лондоне, где открыл ресторанный и медиа-проект Zima.
Ранее сегодня газета New York Times сообщила о смерти знаменитого американского джазового барабанщика Роя Хейнса. Он умер на 100-м году жизни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru