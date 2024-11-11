СМИ: После смерти пресс-секретаря певца Шамана назначили экспертизу

После смерти пресс-секретаря певца Шамана назначили экспертизу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Решение было принято в связи с тем, что причиной смерти Коробкова-Землянского могло стать отравление неизвестным веществом. После экспертизы будут сделаны официальные выводы.

СМИ назвали причину смерти пресс-секретаря Шамана

Журналист, блогер и пиар-технолог Антон Коробков-Землянский умер вечером в субботу, 9 ноября. Мужчине стало плохо дома в своей квартире на проспекте Мира в Москве, его жена вызвала скорую помощь, но помочь пострадавшему врачи уже не смогли.

До этого сообщалось, причиной смерти Коробкова-Землянского могла стать сердечно-сосудистая недостаточность. Информационные Telegram-каналы со ссылкой на собственные источники утверждали, что журналист в последние дни сильно нервничал из-за работы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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