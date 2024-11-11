СМИ: После смерти пресс-секретаря певца Шамана назначили экспертизу
После смерти пресс-секретаря певца Шамана назначили экспертизу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Решение было принято в связи с тем, что причиной смерти Коробкова-Землянского могло стать отравление неизвестным веществом. После экспертизы будут сделаны официальные выводы.
Журналист, блогер и пиар-технолог Антон Коробков-Землянский умер вечером в субботу, 9 ноября. Мужчине стало плохо дома в своей квартире на проспекте Мира в Москве, его жена вызвала скорую помощь, но помочь пострадавшему врачи уже не смогли.
До этого сообщалось, причиной смерти Коробкова-Землянского могла стать сердечно-сосудистая недостаточность. Информационные Telegram-каналы со ссылкой на собственные источники утверждали, что журналист в последние дни сильно нервничал из-за работы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боррель заявил, что побывал на первой линии обороны ВСУ
- «IT и банки»: За год спрос на специалистов со знанием нейросетей вырос в три раза
- В Иране заявили о завершении первого этапа интеграции платежных систем с Россией
- На Зарему Мусаеву завели дело о «дезорганизации деятельности колонии» в Чечне
- СМИ: Подсолнечное масло подорожало на 25% на фоне дефицита пальмового
- Армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана
- Путин указал на большое количество ДТП в Северной Осетии
- Хинштейн: Оскорбляющие РФ релоканты не смогут получать деньги от сдачи квартиры
- Лолита рассказала о попытке сорвать ее концерт в Ярославле
- Судью МУС в Гааге объявили в международный розыск в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru