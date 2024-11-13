Джазовый барабанщик Рой Хейнс умер в возрасте 99 лет
Американский джазовый барабанщик Рой Хейнс умер на 100-м году жизни. Об этом пишет New York Times.
Издание назвало музыканта одним из самых влиятельных барабанщиков в истории джаза. Хейнс скончался накануне в округе Нассо в штате Нью-Йорк.
«Его смерть после непродолжительной болезни подтвердила его дочь Лесли Хейнс-Гилмор», — отмечается в материале.
Рой Хейнс родился в 1925 году в Бостоне. За свою более чем 70-летнюю карьеру музыкант стал одним из самых известных и часто записываемых джазовых барабанщиков. Хейнс играл в том числе с Чарли Паркером и Диззи Гиллеспи, был участником групп Circle и Hip Ensemble. В 1999 году барабанщика включили в Зал славы издания Modern Drummer, а в 2011-м он получил премию «Грэмми» за музыкальные достижения всей жизни.
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