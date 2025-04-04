«Умер, завели»: Паша Техник пережил клиническую смерть

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев), госпитализированный в Таиланде, пережил клиническую смерть. Об этом сообщается в Telegram-канале музыканта.

Паше Технику не хватает нужных лекарств для лечения в Таиланде

«Умер, завели, динамика положительная», - отмечается в публикации.

Ранее Пашу Техника доставили в больницу с сильным отравлением. Рэпер находился в реанимации, его состояние было стабильно тяжелым. По данным СМИ, Ивлеву диагностировали пневмонию, сепсис и полиорганную недостаточность. Врачи отмечали высокий риск летального исхода у музыканта.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Тверского районного суда Москвы
ТЕГИ:ТаиландРэпер

Горячие новости

Все новости

партнеры