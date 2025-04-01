Паше Технику не хватает нужных лекарств для лечения в Таиланде

D Таиланде нет необходимых лекарств для лечения рэпера Паши Техника, который находится в критическом состоянии в больнице Пхукета. Об этом в беседе с aif.ru сообщил менеджер артиста Марк Флинк.

Он отметил, что пока не сделано окончательных выводов о состоянии рэпера, однако для продолжения лечения требуются медикаменты, которых нет в стране. Флинк планирует вылететь в Таиланд, чтобы привезти лекарства.

Нарколог не исключил наличие ВИЧ у Паши Техника

У Паши Техника наблюдаются проблемы с почками и печенью, также имеются осложнения с головным мозгом. Для его спасения в Таиланд был направлен ведущий специалист НИИ им. Склифосовского из Москвы.

По словам врача-нарколога Василия Шурова, после комы у человека могут возникать серьезные проблемы с памятью или мышцами, а в худшем случае возможна смерть мозга, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / youtube.com
ТЕГИ:ТаиландЛечениеРэпер

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