Паше Технику не хватает нужных лекарств для лечения в Таиланде
D Таиланде нет необходимых лекарств для лечения рэпера Паши Техника, который находится в критическом состоянии в больнице Пхукета. Об этом в беседе с aif.ru сообщил менеджер артиста Марк Флинк.
Он отметил, что пока не сделано окончательных выводов о состоянии рэпера, однако для продолжения лечения требуются медикаменты, которых нет в стране. Флинк планирует вылететь в Таиланд, чтобы привезти лекарства.
У Паши Техника наблюдаются проблемы с почками и печенью, также имеются осложнения с головным мозгом. Для его спасения в Таиланд был направлен ведущий специалист НИИ им. Склифосовского из Москвы.
По словам врача-нарколога Василия Шурова, после комы у человека могут возникать серьезные проблемы с памятью или мышцами, а в худшем случае возможна смерть мозга, передает «Радиоточка НСН».
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