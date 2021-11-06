Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган

Сиган работал в редакции Sputnik с 1945 года. Он был корреспондентом, переводчиком, журналистом-международником, обозревателем, возглавлял отдел вещания на польском языке, посвятив журналистике 70 лет.

Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной советского диктора Игоря Кириллова, умершего в 89 лет в субботу, 30 октября. Глава государства назвал его патриархом отечественного телевидения.

