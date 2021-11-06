Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган
Старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает РИА Новости 6 ноября.
Сиган работал в редакции Sputnik с 1945 года. Он был корреспондентом, переводчиком, журналистом-международником, обозревателем, возглавлял отдел вещания на польском языке, посвятив журналистике 70 лет.
Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной советского диктора Игоря Кириллова, умершего в 89 лет в субботу, 30 октября. Глава государства назвал его патриархом отечественного телевидения.
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