В Калуге завели дело после гибели журналиста, ждавшего скорую

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту гибели известного журналиста, ждавшего скорую помощь семь часов. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

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Преступление квалифицируется по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Отмечается, что 59-летний Константин Кисов умер от инсульта в середине сентября.

Родственники погибшего заявили, что карета скорой помощи ехала к больному более семи часов. Он скончался через полтора часа после госпитализации.

Телерадиокомпания «Ника», где работал Кисов, назвали его незаменимым сотрудником и «легендой». По данным СМИ, он был комментатором, редактором, оператором, проработав на телевидении всю жизнь.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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