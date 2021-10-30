Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Кириллова

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной советского диктора Игоря Кириллова, умершего в 89 лет в субботу, 30 октября. Глава государства назвал его патриархом отечественного телевидения.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Игоря Леонидовича Кириллова. Игорь Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения», - подчеркнул глава государства в телеграмме, текст которой размещен на сайте Кремля

По мнению президента, Игорь Кириллов трудился творчески, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег.

Память о дикторе навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и телезрителей, считает президент РФ.

Ранее коллега Кириллова Анна Шатилова назвала причину его смерти.

