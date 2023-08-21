Умер создатель и первый гендиректор «КаМАЗа» Лев Васильев

В ведомстве назвали Васильева одной из самых ярких личностей республики.

«Бывший фронтовик 12 лет стоял у руля КамАЗа. За этот период с нуля построил автогигант, создал уникальный кадровый потенциал завода, привлекая ... лучших специалистов со всей страны. Домой, в Москву, вернулся Героем Социалистического Труда, с орденом Ленина и Золотой звездой "Серп и молот"», —говорится в сообщении в Telegram-канале полпредства.

Васильев также был гендиректором завода «Москвич» и участвовал в создании первых автомобилей предприятия.

Полпредство принесло соболезнования супруге и близким промышленного деятеля.

Ранее стало известно о смерти сооснователя компании Adobe Джона Уорнока, ему было 82 года, напоминает RT.

