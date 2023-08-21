Умер создатель и первый гендиректор «КаМАЗа» Лев Васильев
Создатель и первый генеральный директор завода «КаМАЗ» Лев Васильев умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщили в полномочном представительстве Татарстана.
В ведомстве назвали Васильева одной из самых ярких личностей республики.
«Бывший фронтовик 12 лет стоял у руля КамАЗа. За этот период с нуля построил автогигант, создал уникальный кадровый потенциал завода, привлекая ... лучших специалистов со всей страны. Домой, в Москву, вернулся Героем Социалистического Труда, с орденом Ленина и Золотой звездой "Серп и молот"», —говорится в сообщении в Telegram-канале полпредства.
Васильев также был гендиректором завода «Москвич» и участвовал в создании первых автомобилей предприятия.
Полпредство принесло соболезнования супруге и близким промышленного деятеля.
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