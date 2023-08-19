ГИТИС: Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», - сообщили в театре.

По информации Telegram-канала 112, последние несколько дней он провел в больнице. Актера госпитализировали с ухудшением состояния здоровья. В больнице медики диагностировали острое повреждение почек, передает «Радиоточка НСН». Два дня назад Ясуловича отпустили из больницы домой, однако, сегодня он скончался, пишет 112.

На счету Ясуловича более 320 актерских работ в театре и на экране.

