Умер российский экзорцист после осложнений от коронавируса
Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) скончался от осложнений после коронавируса 8 августа, в суббот. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-секретаря Троице-Сергиевой лавры иеродиакона Никона (Ригина).
«Сегодня, после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, преставился к Господу архимандрит Герман (Чесноков)», - сообщил пресс-секретарь.
Архимандрит Герман регулярно совершал в Петропавловском храме рядом с лаврой чин «исцеления одержимых нечистыми духами» и был известен среди православных как экзорцист – священнослужитель, способный изгонять бесов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru