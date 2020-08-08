Умер российский экзорцист после осложнений от коронавируса

Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) скончался от осложнений после коронавируса 8 августа, в суббот. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-секретаря Троице-Сергиевой лавры иеродиакона Никона (Ригина).

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«Сегодня, после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, преставился к Господу архимандрит Герман (Чесноков)», - сообщил пресс-секретарь.

Архимандрит Герман регулярно совершал в Петропавловском храме рядом с лаврой чин «исцеления одержимых нечистыми духами» и был известен среди православных как экзорцист – священнослужитель, способный изгонять бесов.

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ФОТО: pixabay.com
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