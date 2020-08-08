Митрополит Кубани Исидор скончался от COVID-19
О кончине митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора в своем Telegram-канале сообщил заместитель управляющего делами патриархи епископ Савва.
Правящий архиерей Кубани погиб от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Священнослужителю было 79 лет, отмечает Газета.ru.
Пост главы церковной митрополии Исидор занимал 33 года.
За прошедшие сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 129 человек. Общее количество летальных исходов за время пандемии составило 14 854.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru