Умер режиссер программы «Куклы» и реалити-шоу «За стеклом» Григорий Любомиров

Причина смерти не уточняется. Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса выразила соболезнования родным и близким режиссера.

«Церемония прощания ... состоится в Николо-Архангельском крематории 08 июля 2023 года», — отметили в Союзе кинематографистов.

Григорий Любомиров в 1990-е годы получил режиссерское образование в парижской киношколе FEMIS. Режиссер снял ряд документальных фильмов, в том числе «Импичмент по-русски», «Маски сокитов», 12-серийный фильм о религиозных сектах в Египте, Израиле, Индии, Китае. Любомиров с 1994 года работал на телеканале НТВ, где был режиссером и сценаристом программы «Куклы». Кроме того, он стал режиссером и автором идеи первого в России реалити-шоу «За стеклом», которое выходило на канале ТВ-6. Позже Любомиров работал на телеканале «Россия», где выступил автором идеи и режиссером сериала «Кулагин и партнеры», а также продюсировал ряд проектов других вещателей.

