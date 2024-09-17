Началась проверка после конфликта со стрельбой на улице в Краснодаре

На месте работает оперативная группа. Инцидент произошел вечером 16 сентября. 35-летний краснодарец, ожидая разрешающего сигнала светофора для пешеходов, сделал замечание другому прохожему из-за мата в общественном месте. В результате конфликта 41-летний мужчина не менее двух раз выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета.

Позже будет дана правовая оценка действиям злоумышленника.

Ранее в Москве арестовали двух мужчин после стрельбы у ресторана на Патриарших прудах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

