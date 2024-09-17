Началась проверка после конфликта со стрельбой на улице в Краснодаре
В Краснодаре правоохранительные органы начали доследственную проверку в результате конфликта со стрельбой на улице, сообщает пресс-служба городского управления МВД.
На месте работает оперативная группа. Инцидент произошел вечером 16 сентября. 35-летний краснодарец, ожидая разрешающего сигнала светофора для пешеходов, сделал замечание другому прохожему из-за мата в общественном месте. В результате конфликта 41-летний мужчина не менее двух раз выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета.
Позже будет дана правовая оценка действиям злоумышленника.
Ранее в Москве арестовали двух мужчин после стрельбы у ресторана на Патриарших прудах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru