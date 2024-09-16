Военкор ГТРК «Белгород» Александр Коробов госпитализирован с ранением в Москве
Журналист ГТРК «Белгород» Александр Коробов был госпитализирован в одну из московских больниц, подтвердила директор телерадиокомпании Надежда Власова в разговоре с «Газетой.Ru».
Она сообщила, что Коробов находится на лечении в Москве, не уточнив деталей его состояния или характера полученных травм.
Ранее в ряде СМИ появилась противоречивая информация о том, что военный корреспондент мог скончаться после нападения. Однако часть изданий опровергли эти данные, указав, что журналист жив и проходит лечение.
Подробности о состоянии здоровья журналиста и обстоятельства произошедшего пока не раскрыты, передает «Радиоточка НСН».
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