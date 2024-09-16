Военкор ГТРК «Белгород» Александр Коробов госпитализирован с ранением в Москве

Ранее в ряде СМИ появилась противоречивая информация о том, что военный корреспондент мог скончаться после нападения. Однако часть изданий опровергли эти данные, указав, что журналист жив и проходит лечение.

Подробности о состоянии здоровья журналиста и обстоятельства произошедшего пока не раскрыты, передает «Радиоточка НСН».

