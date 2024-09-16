Военкор ГТРК «Белгород» Александр Коробов госпитализирован с ранением в Москве

Журналист ГТРК «Белгород» Александр Коробов был госпитализирован в одну из московских больниц, подтвердила директор телерадиокомпании Надежда Власова в разговоре с «Газетой.Ru».

Она сообщила, что Коробов находится на лечении в Москве, не уточнив деталей его состояния или характера полученных травм.

При обстреле Белгорода пострадали восемь человек

Ранее в ряде СМИ появилась противоречивая информация о том, что военный корреспондент мог скончаться после нападения. Однако часть изданий опровергли эти данные, указав, что журналист жив и проходит лечение.

Подробности о состоянии здоровья журналиста и обстоятельства произошедшего пока не раскрыты, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры