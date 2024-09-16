Вахтовый автобус мог быть виновником аварии с жертвами в Самарской области

Причиной ДТП с двумя жертвами на федеральной трассе в Самарской области, вероятно, стал водитель вахтового автобуса, который не уступил дорогу легковому автомобилю при выезде с прилегающей территории. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Водитель и пассажир легкового автомобиля ВАЗ-2110 погибли в результате столкновения, а еще один пассажир был госпитализирован.