Вахтовый автобус мог быть виновником аварии с жертвами в Самарской области
Причиной ДТП с двумя жертвами на федеральной трассе в Самарской области, вероятно, стал водитель вахтового автобуса, который не уступил дорогу легковому автомобилю при выезде с прилегающей территории. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Водитель и пассажир легкового автомобиля ВАЗ-2110 погибли в результате столкновения, а еще один пассажир был госпитализирован.
По предварительным данным, инцидент произошел на 41-м километре автодороги А-300, когда автобус «ПАЗ» под управлением водителя 1971 года рождения выехал с прилегающей территории и не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю ВАЗ, который следовал в том же направлении.
В силовых структурах уточнили, что вахтовый автобус перевозил местных нефтяников, возвращавшихся после смены. В результате столкновения в автобусе никто не пострадал, однако легковой автомобиль получил сильные повреждения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru