МИД Абхазии ожидает от Иванишвили извинений и конкретных шагов к примирению

МИД Абхазии прокомментировал недавнее заявление председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, который пообещал, что власти Грузии принесут извинения за события августа 2008 года, если одержат победу на парламентских выборах. В ведомстве выразили надежду, что Иванишвили также найдет слова для извинения перед народом Абхазии.

Пресс-служба МИД отметила, что хотя Иванишвили пообещал извинения перед осетинским народом, было бы хорошо, чтобы его намерения были искренними и включали и народ Абхазии. В комментарии подчеркивается, что важным шагом было бы не только произнесение слов извинений, но и подписание юридически обязательного документа о международных гарантиях неприменения силы между Абхазией, Южной Осетией и Грузией.

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МИД Абхазии указал, что если заявление Иванишвили будет подкреплено реальными действиями, такими как переоценка ошибок прошлого, извинения перед народами Южной Осетии и Абхазии, отказ от политического и экономического давления, а также подписание мирного договора, это может стать началом процесса, ведущего к улучшению отношений и мирному сосуществованию.

Ведомство также напомнило, что ЦК КП Грузии в 1956 году осудил действия грузинского руководства в отношении Абхазии в период сталинской эпохи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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