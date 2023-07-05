Умер заслуженный артист России Алексей Кузнецов

Причины смерти актера не называются. О месте и дате прощания театр объявит дополнительно.

Отмечается, что Кузнецов прослужил в театре более 50 лет. Он работал над спектаклями «Артем», «Господа Глембаи», «Последние луны», Фальшивая нота» и другими постановками.

В 1954 году Кузнецов начал сниматься в кино. Он преподавал искусство сценической речи в Щукинском училище, занимался дубляжом.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в конце мая в возрасте 62 лет ушел из жизни актер сериалов «Каменская» и «Склифосовский» Николай Шатохин.

