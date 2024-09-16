Ларри Эллисон обогнал Джеффа Безоса и стал вторым в списке богатейших людей мира
Сооснователь и председатель совета директоров Oracle Corporation Ларри Эллисон достиг второй позиции в рейтинге богатейших людей мира, опередив основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает Forbes Real-Time Billionaires.
По данным издания, состояние Эллисона увеличилось на $9,4 млрд за сутки, достигнув $207,1 млрд. В то время как состояние Безоса снизилось на $1,5 млрд до $202,9 млрд, что опустило его на третью строчку в списке. Илон Маск сохраняет первую позицию с состоянием $251,1 млрд.
Резкий рост акций Oracle, который продолжается пятую торговую сессию подряд, стал ключевым фактором. Цена акций компании возросла на 21,5% после публикации финансовой отчетности за первый квартал 2024-2025 фингода, которая превзошла ожидания аналитиков.
Oracle основана в 1977 году и расположена в Остине, штат Техас. Компания является одним из ведущих мировых производителей программного обеспечения, передает «Радиоточка НСН».
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