Ларри Эллисон обогнал Джеффа Безоса и стал вторым в списке богатейших людей мира

Сооснователь и председатель совета директоров Oracle Corporation Ларри Эллисон достиг второй позиции в рейтинге богатейших людей мира, опередив основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает Forbes Real-Time Billionaires.

По данным издания, состояние Эллисона увеличилось на $9,4 млрд за сутки, достигнув $207,1 млрд. В то время как состояние Безоса снизилось на $1,5 млрд до $202,9 млрд, что опустило его на третью строчку в списке. Илон Маск сохраняет первую позицию с состоянием $251,1 млрд.