СМИ: Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана
В Астане отменили совместную пресс-конференцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца, которая была запланирована незадолго до начала. Причины отмены мероприятия не раскрываются, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.
По данным агентства, совместный выход к прессе не был предусмотрен с самого начала визита канцлера в Узбекистан, который был первой остановкой его трехдневного турне.
В воскресенье канцлер Германии начал свою поездку по государствам Средней Азии с визита в Узбекистан.
В понедельник он посетил Казахстан, где подписал декларацию о сотрудничестве с президентом Казахстана, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru