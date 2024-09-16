СМИ: Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана

В Астане отменили совместную пресс-конференцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца, которая была запланирована незадолго до начала. Причины отмены мероприятия не раскрываются, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

По данным агентства, совместный выход к прессе не был предусмотрен с самого начала визита канцлера в Узбекистан, который был первой остановкой его трехдневного турне.

Шольц начал работу над мирным планом по Украине

В воскресенье канцлер Германии начал свою поездку по государствам Средней Азии с визита в Узбекистан.

В понедельник он посетил Казахстан, где подписал декларацию о сотрудничестве с президентом Казахстана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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