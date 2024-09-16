СМИ: Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана

В Астане отменили совместную пресс-конференцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца, которая была запланирована незадолго до начала. Причины отмены мероприятия не раскрываются, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

По данным агентства, совместный выход к прессе не был предусмотрен с самого начала визита канцлера в Узбекистан, который был первой остановкой его трехдневного турне.