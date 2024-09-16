Умер призер Олимпиады-1980 в толкании ядра Барышников
Бронзовый призер Олимпиады-1976 в Монреале и серебряный призер Олимпиады-1980 в Москве, чемпион СССР и призер чемпионата Европы 1978 года в толкании ядра Александр Барышников умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Барышников тренировался у известного ленинградского наставника Виктора Алексеева, придумавшего специально для Барышникова особую технику толкания ядра.
Данная техника позволила Барышникову установить мировой рекорд на Олимпиаде в Монреале, продержавшийся два года. При этом свыше 40 лет до этого в толкании ядра господствовали спортсмены из США.
Ранее в возрасте 93 лет умерла чемпионка Олимпийских игр 1952 года в толкании ядра Галина Зыбина.
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