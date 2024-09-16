Умер призер Олимпиады-1980 в толкании ядра Барышников

Барышников тренировался у известного ленинградского наставника Виктора Алексеева, придумавшего специально для Барышникова особую технику толкания ядра.

Данная техника позволила Барышникову установить мировой рекорд на Олимпиаде в Монреале, продержавшийся два года. При этом свыше 40 лет до этого в толкании ядра господствовали спортсмены из США.

Ранее в возрасте 93 лет умерла чемпионка Олимпийских игр 1952 года в толкании ядра Галина Зыбина.

