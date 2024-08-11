Олимпийская чемпионка Галина Зыбина умерла на 94-м году жизни

Чемпионка Олимпийских игр в толкании ядра 1952 года Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет, сообщил Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Умерла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова

Зыбина ушла из жизни 10 августа. Причина смерти не указана.

В ведомстве назвали Зыбину легендарной спортсменкой. Она является чемпионкой Олимпиады-1952 в толкании ядра, обладательницей 13 рекордов СССР, говорится в сообщении.

В июне в возрасте 83 лет умерла бывшая теннисистка, заслуженный мастер спорта СССР, спортивный комментатор Анна Дмитриева, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлимпиадаСпортсмены

Горячие новости

Все новости

партнеры