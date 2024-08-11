Олимпийская чемпионка Галина Зыбина умерла на 94-м году жизни
Чемпионка Олимпийских игр в толкании ядра 1952 года Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет, сообщил Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Зыбина ушла из жизни 10 августа. Причина смерти не указана.
В ведомстве назвали Зыбину легендарной спортсменкой. Она является чемпионкой Олимпиады-1952 в толкании ядра, обладательницей 13 рекордов СССР, говорится в сообщении.
В июне в возрасте 83 лет умерла бывшая теннисистка, заслуженный мастер спорта СССР, спортивный комментатор Анна Дмитриева, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru