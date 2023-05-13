Умер президент НАТ Эдуард Сагалаев

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев скончался на 77 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Общественного телевидения России (ОТР) Виталия Игнатенко.

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«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», - заявил Игнатенко.

Его карьера была связана с телевидением - с 1975 года.

Первые пять лет (1975-1980) он сразу проработал в должности заместителя главного редактора программ для молодёжи Центрального телевидения СССР. Затем занимал руководящие посты различных редакций Центрального телевидения. Два года был заместителем председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Возглавлял Союз журналистов СССР и стал народным депутатом Союза в 1991 году. Работал на посту первого заместителя председателя и генеральный директор Всесоюзной государственной телевизионной и радиовещательной компании, первого заместителя председателя и генерального директора Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино». С 1992 по 1996 годы был президентом Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6). С 31 августа 1995 года возглавил Национальную ассоциацию телерадиовещателей (НАТ) и продолжал работу на телевидении.




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ФОТО: kremlin.ru
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