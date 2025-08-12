Умер председатель совета директоров «Уралкалия» Дмитрий Осипов
12 августа 202514:57
Председатель совета директоров «Уралкалия» Дмитрий Осипов скоропостижно скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба компании «Уралхим».
В сообщении говорится, что Осипов внёс значительный вклад в развитие российской химической промышленности.
«Мы все очень ценили и уважали Дмитрия. Нам будет очень сильно его не хватать», - заявил основатель «Уралхима» Дмитрий Мазепин.
Причина смерти не уточняется.
Ранее в возрасте 86 лет умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы, академик Яков Безель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
