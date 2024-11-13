Умер последний глава комсомола СССР Зюкин

На 71-м году жизни скончался последний первый секретарь ЦК Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ, или комсомол) Владимир Зюкин. Об этом РБК сообщил первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко.

Он уточнил, что Зюкин скончался 12 ноября после долгой болезни.