Умер последний глава комсомола СССР Зюкин

На 71-м году жизни скончался последний первый секретарь ЦК Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ, или комсомол) Владимир Зюкин. Об этом РБК сообщил первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко.

Он уточнил, что Зюкин скончался 12 ноября после долгой болезни.

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В политику Зюкин пошел в конце 1970-х, стартовав с должности заведующего отделом комсомольских организаций. В апреле 1990 года занял должность 1-го секретаря ЦК ВЛКСМ, однако комитет уже в сентябре следующего года был распущен.

После распада Советского Союза Зюкин стал заниматься бизнесом.

В августе сообщалось о смерти бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ Виктора Мишина. Он умер на 82 году жизни. Мишин возглавлял ЦК ВЛКСМ с 1982 по 1986 годы.

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ФОТО: pixaby.com
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