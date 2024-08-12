Бывший глава ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин умер на 82 году жизни

Уточняется, что Мишин возглавлял ЦК ВЛКСМ с 1982 по 1986 годы.

«Лучшим памятником ему... будут наши повседневные успехи на фронте воспитания и сплочения молодёжи под знаменем орденоносного комсомола», - заявил председатель организации Владимир Черноглазов.

Причина смерти Мишина не уточняется.

Ранее на 83-м году жизни умер чеченский политик, общественный деятель и бывший советник президента России Асламбек Аслаханов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

