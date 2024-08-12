Бывший глава ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин умер на 82 году жизни
Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин умер на 82 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской общественной организации «Ветераны комсомола».
Уточняется, что Мишин возглавлял ЦК ВЛКСМ с 1982 по 1986 годы.
«Лучшим памятником ему... будут наши повседневные успехи на фронте воспитания и сплочения молодёжи под знаменем орденоносного комсомола», - заявил председатель организации Владимир Черноглазов.
Причина смерти Мишина не уточняется.
Ранее на 83-м году жизни умер чеченский политик, общественный деятель и бывший советник президента России Асламбек Аслаханов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru