В Вологде установят памятник Сталину
Памятник бывшему руководителю Советского Союза Иосифу Сталину установят в Вологде. Об этом сообщил глава Вологодской области Георгий Филимонов.
«Такое решение вызвано обращениями... со стороны общественности. Существует запрос», — написал губернатор в Telegram-канале.
По словам Филимонова, монумент появится на территории дома-музея «Вологодская ссылка», в котором Сталин жил с декабря 1911-го по февраль 1912 года. Работы по изготовлению памятника близятся к завершению.
Как отметил губернатор, несмотря на неоднозначную интерпретацию роли личности Сталина, необходимо «признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею».
Ранее глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил о планах открыть «Сталин-центры» в городах-миллионниках и областных центрах, напоминает RT.
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