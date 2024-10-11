В Вологде установят памятник Сталину

Памятник бывшему руководителю Советского Союза Иосифу Сталину установят в Вологде. Об этом сообщил глава Вологодской области Георгий Филимонов.

«Такое решение вызвано обращениями... со стороны общественности. Существует запрос», — написал губернатор в Telegram-канале.

По словам Филимонова, монумент появится на территории дома-музея «Вологодская ссылка», в котором Сталин жил с декабря 1911-го по февраль 1912 года. Работы по изготовлению памятника близятся к завершению.

Как отметил губернатор, несмотря на неоднозначную интерпретацию роли личности Сталина, необходимо «признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею».

Ранее глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил о планах открыть «Сталин-центры» в городах-миллионниках и областных центрах, напоминает RT.

