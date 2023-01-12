Умер первый президент Башкирии Рахимов

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона Радия Хабирова.

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Отмечается, что Рахимов ушел из жизни после продолжительной болезни. Глава Башкирии поручил создать оргкомитет по организации похорон политика, они пройдут 13 января.

Муртаза Рахимов родился 7 февраля 1934 года. Будущий глава республики окончил Уфимский нефтяной техникум и Уфимский нефтяной институт, в 1956-1990 годах работал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе и дослужился до директора предприятия. В 1990 году Рахимов возглавил Верховный Совет Республики Башкортостан, а спустя три года был избран первым президентом республики, отмечает телеканал «360». На этом посту политик провел четыре срока, в 2010 году Рахимов ушел в отставку.

Оставив пост президента, политик стал председателем Совета Благотворительного фонда «УРАЛ», пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаСмертьБашкирия
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