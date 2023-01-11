Умер последний король Греции Константин II
Последний король Греции Константин II умер в Афинах в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Associated Press.
Агентство отмечает, что на прошлой неделе монарх попал в больницу. По данным СМИ, у Константина был инсульт. Как пишет Associated Press, король умер накануне вечером в клинике «Игея».
Константин II родился 2 июня 1940 года, он принадлежал к одной из ветвей датской династии Глюксбургов. Король вступил на престол в 1964 году и сохранял титул до конца 1974-го, когда монархия в стране была упразднена.
В середине 1960-х годов, после правительственного кризиса, Константин покинул Грецию. В 1994-м монарха лишили гражданства страны и имевшейся у него недвижимости. Однако в последние годы королю удалось вернуться на родину.
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