Умер последний король Греции Константин II

Агентство отмечает, что на прошлой неделе монарх попал в больницу. По данным СМИ, у Константина был инсульт. Как пишет Associated Press, король умер накануне вечером в клинике «Игея».

Константин II родился 2 июня 1940 года, он принадлежал к одной из ветвей датской династии Глюксбургов. Король вступил на престол в 1964 году и сохранял титул до конца 1974-го, когда монархия в стране была упразднена.

В середине 1960-х годов, после правительственного кризиса, Константин покинул Грецию. В 1994-м монарха лишили гражданства страны и имевшейся у него недвижимости. Однако в последние годы королю удалось вернуться на родину.

