Умер первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко

«На 72-м году жизни скончался первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко», - говорится в сообщении.

Сергей Терещенко был главным инженером колхоза им. Куйбышева Тюлькубасского района Чимкентской области. Терещенко занимал пост премьер-министра Республики Казахстан с 1991 по 1994 годы. В 2022 году в очередной раз был включен в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии «Forbes Kazakhstan».

Ранее сообщалось, что на 93-м году жизни умер последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев. В 1985 году занял должность заместителя председателя Совета Министров СССР, а в 1990 году стал главой Совета Министров РСФСР, передает НСН.

