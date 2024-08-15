Умер основатель пилотажной группы «Соколы России» Харчевский

«Ушел из жизни Александр Харчевский... Человек-легенда, который всю жизнь прожил на предельных режимах. Он родился в День Победы, 9 мая 1950 года. И, кажется, побеждал всегда... На международных соревнованиях Александр Николаевич провел больше 50-ти учебных воздушных боев с иностранными военными летчиками и из каждого вышел победителем», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Артамонов напомнил, что Харчевский был военным летчиком-снайпером, генерал-майором в отставке, экс-начальником Липецкого авиацентра, одним из основателей пилотажной группы «Соколы России» — единственной, которая показывает приемы ближнего воздушного боя на боевых самолетах на высоких скоростях и сверхмалой высоте. Летчик ушел из военной авиации в 2015 году по достижении предельного возраста службы.

Губернатор выразил соболезнования близким Харчевского.

Ранее на 72-м году жизни умер советский и российский летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур, напоминает Ura.ru.

