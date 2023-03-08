Умер муж писательницы Дарьи Донцовой

Ушел из жизни профессор факультета психологии Московского государственного университета, академик РАН Александр Донцов. Об этом сообщается в Telegram-канале писательницы Дарьи Донцовой.

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Александр Донцов скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни, сказано в сообщении.

О месте и дате отпевания академика РАН объявят позднее.

Александр Донцов родился в 1949 году во Львове. Одной из сфер его интересов была социальная психология коллективов.

В Москве 3 марта простились с политологом Глебом Павловским. Он ушел из жизни 26 февраля после продолжительной болезни, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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