Умер муж писательницы Дарьи Донцовой

Александр Донцов скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни, сказано в сообщении.

О месте и дате отпевания академика РАН объявят позднее.

Александр Донцов родился в 1949 году во Львове. Одной из сфер его интересов была социальная психология коллективов.

В Москве 3 марта простились с политологом Глебом Павловским. Он ушел из жизни 26 февраля после продолжительной болезни, передает НСН.

