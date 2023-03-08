Умер муж писательницы Дарьи Донцовой
Ушел из жизни профессор факультета психологии Московского государственного университета, академик РАН Александр Донцов. Об этом сообщается в Telegram-канале писательницы Дарьи Донцовой.
Александр Донцов скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни, сказано в сообщении.
О месте и дате отпевания академика РАН объявят позднее.
Александр Донцов родился в 1949 году во Львове. Одной из сфер его интересов была социальная психология коллективов.
В Москве 3 марта простились с политологом Глебом Павловским. Он ушел из жизни 26 февраля после продолжительной болезни, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 320 / сут.
Умерли
396 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+16 437 / сут.
- В центре Тбилиси происходят столкновения между спецназом и протестующими
- СМИ: рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР
- Экс-разведчик США Риттер: Путин резко отреагировал на попытки Запада развалить Россию
- Умер муж писательницы Дарьи Донцовой
- СМИ: Минцифры требует полной интеграции RuStore в смартфоны
- Сальдо заявил об усилении ПВО Херсонской области
- Дуда назвал теракт на «Северных потоках» полезным для Европы
- Власти Липецкой области призвали граждан не принимать посылки от незнакомцев
- Разведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса
- Оппозиция выдвинула руководству Грузии ультиматум из-за закона об иноагентах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru