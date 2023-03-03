В Москве простились с политологом Глебом Павловским

Гроб с Павловским опустили под аплодисменты. Также отмечается, что один из венков был передан Фондом развития гражданского общества.

Глеб Павловский умер 26 февраля после продолжительной болезни. Он был основателем «Фонда эффективной политики», разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года.