Умер прослуживший в Большом театре больше полувека концертмейстер Ксендзовский
Концертмейстер Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Александр Ксендзовский, который прослужил в храме мельпомены больше полувека, умер в возрасте 76 лет, сообщили в театре.
Отмечается, что Ксендзовский умер после продолжительной болезни. В театре добавили, что прощание с покойным пройдет 3 марта в крематории Хованского кладбища.
Ранее сообщалось о смерти народного артиста РСФСР, ведущего актера московского театра «Ленком Марка Захарова» Бориса Чунаева.
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