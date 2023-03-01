Умер прослуживший в Большом театре больше полувека концертмейстер Ксендзовский

Концертмейстер Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Александр Ксендзовский, который прослужил в храме мельпомены больше полувека, умер в возрасте 76 лет, сообщили в театре.

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Отмечается, что Ксендзовский умер после продолжительной болезни. В театре добавили, что прощание с покойным пройдет 3 марта в крематории Хованского кладбища.

Ранее сообщалось о смерти народного артиста РСФСР, ведущего актера московского театра «Ленком Марка Захарова» Бориса Чунаева.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Большой ТеатрСмерть
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