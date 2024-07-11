Умер лучший друг Высоцкого Вадим Туманов

Ему было 96 лет. Туманов в большей степени определил мировоззрение Высоцкого.

Артель Туманова добыла золота больше, чем любое другое предприятие Советского Союза.

Ранее сын Высоцкого допустил, что его отец мог бы тяжело переживать спецоперацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

