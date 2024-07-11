Умер лучший друг Высоцкого Вадим Туманов
11 июля 202403:04
Скончался легендарный золотопромышленник и друг советского барда Владимира Высоцкого Вадим Туманов, сообщает «Лента.ру».
Ему было 96 лет. Туманов в большей степени определил мировоззрение Высоцкого.
Артель Туманова добыла золота больше, чем любое другое предприятие Советского Союза.
Ранее сын Высоцкого допустил, что его отец мог бы тяжело переживать спецоперацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru