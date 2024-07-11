Умер лучший друг Высоцкого Вадим Туманов

Скончался легендарный золотопромышленник и друг советского барда Владимира Высоцкого Вадим Туманов, сообщает «Лента.ру».

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Ему было 96 лет. Туманов в большей степени определил мировоззрение Высоцкого.

Артель Туманова добыла золота больше, чем любое другое предприятие Советского Союза.

Ранее сын Высоцкого допустил, что его отец мог бы тяжело переживать спецоперацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Галина Кмит
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