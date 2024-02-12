Сын Высоцкого допустил, что его отец мог бы тяжело переживать спецоперацию
Сын легендарного советского музыканта Владимира Высоцкого Никита допустил, что его отец тяжело отнесся бы к специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в выпуске шоу «Эмпатия Манучи» на Youtube.
По признанию сына, он не любит размышлять на тему, что бы сделал и как сказал его отец, но допустил, что Высоцкому было бы «чудовищно больно» из-за сложившейся политической ситуации. Он напомнил, что бард переехал из Киева в Москву в 15-летнем возрасте.
Он также рассказал историю, когда Высоцкий пытался отправиться в Афганистан, чтобы дать концерт военным.
«Его не пустили. Но ездил Кобзон Иосиф Давыдович и многие другие… И также многие поехали в 1986 году, когда рванул Чернобыль и выступали перед ликвидаторами. То есть это было решение не только Высоцкого», - рассказал Высоцкий-младший.
Ранее Никита Высоцкий озвучил Медведя-краеведа в мультсериале «Мульти-России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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