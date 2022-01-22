Умер личный фотограф Ельцина

«Дмитрий умер после болезни. В октябре прошлого года он отметил 85-летний юбилей», — отметили его родственники.

По словам коллеги Донского Сергея Гунеева, он до работы в Кремле входил в число лучших спортивных фотокорреспондентов страны.

«У него было немало кадров, которые стали эталонами спортивной журналистики, совершенно разные: и хоккей, и конный спорт, и шахматы, и многие другие. Мы вместе работали на многих Олимпиадах. Он первым у нас применил особую технику работы зумом во время съёмки, которая давала эффект лучей на фотографии. Это действительно настоящий мастер», — цитирует Гунеева Газета.ru.

Ранее сообщалось, что бразильская певица и композитор, «королева самбы» Элза Суарес умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь артистки.

