Умер поэт Анатолий Найман

Поэт Анатолий Найман умер на 86-м году жизни. Об этом сообщила приемная дочь литератора, журналистка и литературный критик Анна Наринская.

Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская

«Анатолий Найман умер сегодня ночью. О прощании напишу тут позже», — написала Наринская в Facebook.

В понедельник Наймана госпитализировали с обширным инсультом. Поэта доставили в реанимацию с конференции ВШЭ, где он выступал с докладом. Отмечалось, что прогнозы о состоянии Наймана «неутешительные».

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 в Ленинграде. Литератор известен как поэт, переводчик, эссеист, прозаик и мемуарист. Найман был литературным секретарем поэтессы Анны Ахматовой и ее соавтором по переводам Джакомо Леопарди. Позже Найман написал книгу «Рассказы о Анне Ахматовой». Кроме того, Найман издал сборник стихов «Сентиментальный марш», поэмы «Стихи по частному поводу», «Сентябрьская поэма», переводы французской поэзии. Также поэт написал стихи к песням фильма «Удивительный мальчик», которые исполнила певица Алла Пугачева.

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ФОТО: pixabay.com
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