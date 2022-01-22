Умерла «королева самбы» Элза Суарес

«С большой грустью и сожалением сообщаем о смерти певицы и композитора Элзы Суарес в возрасте 91 года в 15:45 в ее доме в Рио-де-Жанейро, которая произошла по естественным причинам», — цитирует заявление РИА Новости.

Певица родилась 23 июня 1930 года в Рио-де-Жанейро. Известность пришла к Суарес после выпуска в 1959 году песни «Se Acaso Você Chegasse», которая стала первым хитом артистки. С 1960 года певица выпустила 37 студийных альбомов и синглов, неоднократно номинировалась на латинскую «Грэмми» и становилась лауреатом премии. Кроме того, в 2000 году британское радио ВВС назвало Суарес «Лучшей певицей тысячелетия».

