Умерла «королева самбы» Элза Суарес
Бразильская певица и композитор, «королева самбы» Элза Суарес умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь артистки.
«С большой грустью и сожалением сообщаем о смерти певицы и композитора Элзы Суарес в возрасте 91 года в 15:45 в ее доме в Рио-де-Жанейро, которая произошла по естественным причинам», — цитирует заявление РИА Новости.
Певица родилась 23 июня 1930 года в Рио-де-Жанейро. Известность пришла к Суарес после выпуска в 1959 году песни «Se Acaso Você Chegasse», которая стала первым хитом артистки. С 1960 года певица выпустила 37 студийных альбомов и синглов, неоднократно номинировалась на латинскую «Грэмми» и становилась лауреатом премии. Кроме того, в 2000 году британское радио ВВС назвало Суарес «Лучшей певицей тысячелетия».
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