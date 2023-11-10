Умер креативный директор модного дома Moschino

В возрасте 46 лет ушел из жизни креативный директор итальянского модного дома Moschino Давиде Ренне, сообщила пресс-служба бренда в своих соцсетях.

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Дизайнер скончался в пятницу, 10 ноября. Причина смерти не называется.

Ренне пришел в Moschino в начале ноября 2023 года. До этого он в течение 20 лет был главным дизайнером женской одежды Gucci.

В апреле 2023 года в возрасте 93 лет умерла создавшая мини-юбки британский дизайнер Мэри Куант, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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