Умер креативный директор модного дома Moschino

Дизайнер скончался в пятницу, 10 ноября. Причина смерти не называется.

Ренне пришел в Moschino в начале ноября 2023 года. До этого он в течение 20 лет был главным дизайнером женской одежды Gucci.

В апреле 2023 года в возрасте 93 лет умерла создавшая мини-юбки британский дизайнер Мэри Куант, отмечает «Радиоточка НСН».

