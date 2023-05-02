Умер модельер Валентин Юдашкин
В возрасте 59 лет умер модельер Валентин Юдашкин, сообщает Первый канал.
Юдашкин был советским и российским художником-модельером, а также народным художником России, заслуженным деятелем искусств России, академиком Российской академии художеств. В 2016 году у модельера нашли онкологию — рак почки с метастазами в голове. В марте этого года после ремиссии состояние модельера ухудшилось.
В 2022 году российский художник-модельер был исключен из календаря Недели моды в Париже в связи с давлением украинских СМИ на Федерацию моды.
Ранее стало известно о смерти модельера, народного художника Вячеслава Зайцева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru