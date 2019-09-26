Умер экс-президент Франции Жак Ширак. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на членов семьи бывшего французского лидера.

Шираку было 86 лет. В СМИ ранее появлялась информация о том, что он страдает от болезни Альцгеймера. Однако его экс-президента это опровергала, отмечает Ura.ru

Ширак был президентом Франции в течение 12 лет – с 1995 по 2007 год. Позже он стал пожизненным членом Конституционного совета, пишет RT.