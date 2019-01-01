Умер президент Туниса. Трансфер власти ожидается мирный

В связи с трауром в Тунисе отменяются все культурно-развлекательные мероприятия, запланированные по случаю празднования Дня республики, который отмечается 25 июля. 92-летний Беджи Каид ас-Себси накануне был госпитализирован в третий раз за месяц. Он умер в военном госпитале в день национального праздника.

Ас-Себси возглавил Тунис в конце 2014 года, через несколько лет после свержения президента Зин аль-Абидина бен Али, который, в свою очередь, пришел к власти в результате «дворцового переворота», сместив первого президента страны Хабиба Бургибу и превратив страну в царство коррупции. До избрания на высший пост Ас-Себси стал первым главой правительства после свержения президента бен Али в ходе «арабской весны» в 2011 году. Ас-Себси родился в 1926 году, когда Тунис был колонией Франции, получил образование в Париже. В 1960–1970-х годах занимал различные посты в правительстве страны, был послом Туниса во Франции, а в 80-е годы – главой МИДа страны.

В качестве временного главы государства присягу принес глава парламента Туниса. По конституции, в случае смерти президента глава парламента берет на себя его функции на срок от 45 до 90 суток до проведения досрочных выборов. Президентские выборы, изначально назначенные на 17 ноября, с уходом из жизни Ас-Себси состоятся ранее, - сообщил глава избирательной комиссии страны. Парламентские выборы состоятся в Тунисе 6 октября.

На посту президента Ас-Себси удалось сбить градус конфронтации в тунисском обществе после «арабской весны», отмечает «Рейтер». Несмотря на то, что в отличие от политических достижений положение в экономике оставляет желать много лучшего: уровень безработицы, к примеру, достиг 15%, - смена власти в Тунисе пройдет без эксцессов. У политической элиты достанет здравого смысла действовать в соответствии с конституцией, - полагают опрошенные агентством эксперты.

Тунис после некоторого перерыва, связанного с предыдущим трансфером власти, вновь набирает популярность у россиян. По оценкам министра туризма Туниса, которые приводил «Интерфакс», в этом году страна рассчитывает принять порядка 750 тысяч российских туристов против 630 тысяч годом ранее.



