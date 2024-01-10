Умер экс-председатель Конституционного суда Марат Баглай
10 января 202421:26
Скончался бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай, сообщается на сайте суда.
Баглай умер на 93-м году жизни в Москве. Уточняется, что он скончался после продолжительной болезни.
7 мая 2000 года Баглай проводил присягу первой инаугурации Путина в качестве второго президента России, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru