Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен

В Санкт-Петербурге скончался бывший вице-губернатор Олег Виролайнен. Ему было 75 лет. Виролайнен занимал эту должность в 2003-2006 годах, а в 2006-2009 годах был председателем Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству.

Прощание состоится в пятницу, 12 января, с 9:30 до 11:00 в часовне Прихода Храма святителя Алексия митрополита Московского Русской Православной Церкви на территории Госпиталя для ветеранов войн, сообщает «Фонтанка».

Ранее стало известно о смерти главного редактора интернет-издания «Морской Бюллетень» Михаила Войтенко. Он умер в Таиланде в возрасте 66 лет. Причиной смерти стал инфаркт.



