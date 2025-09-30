Умер писатель Александр Бушков

Писатель и публицист Александр Бушков умер на 70-м году жизни. Об этом заявил писатель Дмитрий Иванов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на жену Бушкова Елену.

«Умер. Сердце остановилось», - написала супруга литератора Иванову.

Елена отметила, что Бушкова пытались реанимировать, но безуспешно.

Известно, что писатель провел последние недели своей жизни в больнице, пишет Ura.ru. Литератора госпитализировали с пневмонией и ишемией.

Александр Бушков родился в Минусинске, начал писать в 20-летнем возрасте, в 1986 году опубликовал свою первую книгу «Стоять в огне» с фантастическими повестями и рассказами. Литератор стал известен благодаря циклам «Пиранья», «Бешеная», «Сварог». По книге Бушкова «Охота на пиранью» в 2006 году сняли одноименный фильм.

Ранее в Норвегии умер писатель-фантаст Тур Оге Брингсвярд.

