Умер египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед

По данным телеканала, Аль-Файед «мирно скончался от старости» 30 августа. Отмечается, что миллиардера похоронили 1 сентября в центральной мечети Лондона.

Мохаммед Аль-Файед родился в 1929 году в Египте, он переехал в британскую столицу в 1960-х годах. Предприниматель был наиболее известен как бывший владелец универмага «Хэрродс» и футбольного клуба «Фулхэм». Старший сын миллиардера Доди Аль-Файед встречался с принцессой Дианой после ее развода, пара погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года.

