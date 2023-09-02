Умер египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед
Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на членов его семьи.
По данным телеканала, Аль-Файед «мирно скончался от старости» 30 августа. Отмечается, что миллиардера похоронили 1 сентября в центральной мечети Лондона.
Мохаммед Аль-Файед родился в 1929 году в Египте, он переехал в британскую столицу в 1960-х годах. Предприниматель был наиболее известен как бывший владелец универмага «Хэрродс» и футбольного клуба «Фулхэм». Старший сын миллиардера Доди Аль-Файед встречался с принцессой Дианой после ее развода, пара погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru