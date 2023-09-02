Умер египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед

Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на членов его семьи.

СМИ: В Москве умерла 100-летняя теща Бориса Березовского

По данным телеканала, Аль-Файед «мирно скончался от старости» 30 августа. Отмечается, что миллиардера похоронили 1 сентября в центральной мечети Лондона.

Мохаммед Аль-Файед родился в 1929 году в Египте, он переехал в британскую столицу в 1960-х годах. Предприниматель был наиболее известен как бывший владелец универмага «Хэрродс» и футбольного клуба «Фулхэм». Старший сын миллиардера Доди Аль-Файед встречался с принцессой Дианой после ее развода, пара погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьМиллиардерыЛондон

Горячие новости

Все новости

партнеры