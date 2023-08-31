СМИ: В Москве умерла 100-летняя теща Бориса Березовского

По данным канала, тёща бизнесмена умерла в возрасте 100 лет, при этом вековой юбилей она отпраздновала за пять дней до смерти. Уточняется, что тело Алии Бешаровой обнаружили 28 августа.

Борис Березовский женился на Галине Бешаровов в 1991 году, однако через несколько лет они разошлись. Официально развод был оформлен только в 2011 году, по итогам процесса, экс-супруге бизнесмена достался пентхаус в Лондоне рядом с Кенсингтонским дворцом, а также сумма в размере от 260 до 360 млн долларов.

Ранее тело театрального режиссера Светланы Джинбиновой нашли мертвой в её квартире в Москве спустя полтора года после её смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

