СМИ: В Москве умерла 100-летняя теща Бориса Березовского
Бывшая супруга Бориса Березовского Галина обнаружила в квартире Дома писателей на Лаврушенском переулке тело своей матери Алии Бешаровой, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, тёща бизнесмена умерла в возрасте 100 лет, при этом вековой юбилей она отпраздновала за пять дней до смерти. Уточняется, что тело Алии Бешаровой обнаружили 28 августа.
Борис Березовский женился на Галине Бешаровов в 1991 году, однако через несколько лет они разошлись. Официально развод был оформлен только в 2011 году, по итогам процесса, экс-супруге бизнесмена достался пентхаус в Лондоне рядом с Кенсингтонским дворцом, а также сумма в размере от 260 до 360 млн долларов.
Ранее тело театрального режиссера Светланы Джинбиновой нашли мертвой в её квартире в Москве спустя полтора года после её смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: В Москве умерла 100-летняя теща Бориса Березовского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru